«التعليم» توضح خطة استقبال الطلاب في المدارس لأداء الاختبارات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدكتور مخضور الجدعاني المسؤول في وزارة التعليم أن الوزارة⁩ وضعت خطة لاستقبال الطلاب حضورياً في المدارس لأداء الاختبارات⁩ بحسب الصفوف.

وأضاف الجدعاني، في لقاء مع قناة الإخبارية، أن الطلاب سيوزعون في كامل فصول المدرسة، في ظل احترازات صحية مشددة عند دخولهم وأداء الاختبارات حتى خروجهم.

وأكد الجدعاني أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة أثناء دخول الطلاب وأثناء أداء الاختبار وأثناء خروجهم من المدرسة.