إعلامي يُحذر من كورونا: لم نتجاوز مرحلة الخطر.. خاف على عائلتك وأقاربك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
حذر الإعلامي جمال المعيقل من التعامل مع أزمة كورونا بتهاون في الفترة الحالية، مؤكدًا على خطورة الموقف.
وقال المعيقل، عبر برنامج ” يا هلا”: “لم نتخط مخاطر فيروس كورونا المستجد حتى الآن، ويجب على كل مواطن أن يضع هذا في الحسبان”.
وأكد أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يضر الجميع، قائلا: “إذا ما انت خايف على نفسك، خاف على عائلتك وأقاربك”.
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل (461) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالة وفيات رحمهم الله.
وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (769) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (316,405) حالات ولله الحمد.