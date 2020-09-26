إعلامي يُحذر من كورونا: لم نتجاوز مرحلة الخطر.. خاف على عائلتك وأقاربك (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر الإعلامي جمال المعيقل من التعامل مع أزمة كورونا بتهاون في الفترة الحالية، مؤكدًا على خطورة الموقف.

وقال المعيقل، عبر برنامج ” يا هلا”: “لم نتخط مخاطر فيروس كورونا المستجد حتى الآن، ويجب على كل مواطن أن يضع هذا في الحسبان”.

وأكد أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يضر الجميع، قائلا: “إذا ما انت خايف على نفسك، خاف على عائلتك وأقاربك”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل (461) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالة وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (769) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (316,405) حالات ولله الحمد.