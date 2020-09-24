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«الداخلية» تشدد على تطبيق عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين بالمحال التجارية

«الداخلية» تشدد على تطبيق عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين بالمحال التجارية
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الداخلية عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.

وأوضحت أن العقوبة تتمثل في المرة الأولى بمعاقبة المنشأة أو المسؤول عن التجمع بـ 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، وبما لا يزيد عن 100 ألف ريال، ويعاقب الحضور أو المسؤول عن الدعوة للحضور بـ 5 آلاف ريال.

وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول بـ 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليه، ويعاقب الحضور بـ 5 آلاف ريال.

وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات للنيابة العامة.

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