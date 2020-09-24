«الداخلية» تشدد على تطبيق عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين بالمحال التجارية

تواصل – فريق التحرير:
حددت وزارة الداخلية عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.
وأوضحت أن العقوبة تتمثل في المرة الأولى بمعاقبة المنشأة أو المسؤول عن التجمع بـ 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، وبما لا يزيد عن 100 ألف ريال، ويعاقب الحضور أو المسؤول عن الدعوة للحضور بـ 5 آلاف ريال.
وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول بـ 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليه، ويعاقب الحضور بـ 5 آلاف ريال.
وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات للنيابة العامة.
عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.
#نعود_بحذرpic.twitter.com/6P69VB8YhN
— المرور السعودي (@eMoroor)September 24, 2020