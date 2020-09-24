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قريباً.. تويتر يسمح بإضافة الرسائل المباشرة الصوتية لمستخدميه

قريباً.. تويتر يسمح بإضافة الرسائل المباشرة الصوتية لمستخدميه
تويتر
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تواصل – وكالات:

يقترب تطبيق تويتر من إضافة الرسائل المباشرة الصوتية لمستخدميه، حيث بدأت الشركة في تجربة الأداة الجديدة ترقبًا لإضافتها إلى التطبيق، بحسب أليكس أكرمان جرينبيرج مدير المنتج للرسائل المباشرة على تويتر .

وبحسب “البوابة العربية للتقنية”، فإن التطبيق يتيح السماح للأشخاص بتسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة للأصدقاء وأفراد الأسرة على المنصة، على غرار ما هو موجود في فيسبوك و إنستاجرام.

وصمم فريق المنتج تجربة تسجيل مضمنة لتسهيل إرسال هذه الرسائل كجزء من سير المحادثة الطبيعي، مما يجعلها مختلفة عن واجهة التغريدات الصوتية الحالية.

وهناك خيار “رسالة تقرير” في حالة قيام شخص ما بإساءة استخدام الرسائل المباشرة الصوتية، وهو أمر يمثل دائمًا مصدر قلق فيما يتعلق بالملفات الصوتية الخاصة.

وستكون البرازيل أول دولة يتم تضمينها في هذا الاختبار، وقال جرينبيرج: نحن نعلم أن الناس يريدون المزيد من الخيارات لكيفية التعبير عن أنفسهم في المحادثات ضمن تويتر على الصعيدين العام والخاص.

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