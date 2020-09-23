الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الرياض.. ضبط 7 مواطنين ووافد عربي تورطوا في عدد من جرائم «السلب والنشل»

الرياض.. ضبط 7 مواطنين ووافد عربي تورطوا في عدد من جرائم «السلب والنشل»
0

تواصل – واس:

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله- من القبض على سبعة مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر.

وذكر المتحدث ان المتهمين تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بالاعتداء و السلب والنشل وسرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب جرائمهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب عدد من الجرائم بذات النمط تمكنوا خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات تقدر قيمتها بـ (120,000) ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

مواد ذات صلة

ضبط مواطن تعمد إسقاط العلم الوطني من مركبته بوادي الدواسر (فيديو)

ضبط مواطن تعمد إسقاط العلم الوطني من مركبته بوادي الدواسر (فيديو)

شرطة الرياض تطيح بوافدين امتهنا المتاجرة في شرائح الاتصال

شرطة الرياض تطيح بوافدين امتهنا المتاجرة في شرائح الاتصال

أمين الرياض يدشن منصة الكفاءات المتميزة للموارد البشرية بالأمانة

أمين الرياض يدشن منصة الكفاءات المتميزة للموارد البشرية بالأمانة

فيديو صادم.. طفل يطلق النار من سلاح رشاش في حي سكني بالرياض (فيديو)

فيديو صادم.. طفل يطلق النار من سلاح رشاش في حي سكني بالرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>