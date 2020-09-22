يتيح وقتا كافيا لأداء الصلوات.. «التعليم» تُعدّل جدول الحصص في «منصة مدرستي»

تواصل – فريق التحرير:

عدّلت وزارة التعليم، مواقيت جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي.

وتضمن التعديل الجديد تخصيص أوقات كافية لأداء الصلوات (الظهر، والعصر، والمغرب) في مواقيتها بحسب توقيت الأذان في العاصمة الرياض.

وعممت الوزارة جدولاً معدلاً، حصلت “تواصل” على نسخة منه، تضمن تخصيص 20 دقيقة تبدأ الساعة 11:55 صباحاً وتنتهي الساعة 12:15 ظهراً لأداء صلاة الظهر، وذلك أثناء دروس المرحلتين المتوسطة والثانوية.

كما تضمن الجدول 15 دقيقة لأداء صلاة العصر تبدأ الساعة 3:36 مساءاً وتنتهي الساعة 3:51 مساءاً لأداء صلاة العصر، و15 دقيقة أخرى تبدأ الساعة 6:16 مساءاً وتنتهي الساعة 6:31 مساءاً لأداء صلاة المغرب أثناء دروس المرحلة الابتدائية.