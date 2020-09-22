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فيديو صادم.. طفل يطلق النار من سلاح رشاش في حي سكني بالرياض (فيديو)

فيديو صادم.. طفل يطلق النار من سلاح رشاش في حي سكني بالرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لطفل يطلق النار في الهواء من سلاح رشاش بحوزته، في منطقة سكنية قيل أنها تتبع حي النظيم بالرياض.

ويظهر المقطع الطفل وهو يمسك بالرشاش، فيما يشجعه بعض الأشخاص على إطلاق النار، فيقوم بإعداد السلاح الرشاش على وضع الإطلاق بقدمه ثم يطلق عدة أعيرة، ليلقى عبارات الإعجاب من ذويه بصيحات : “أطلق .. كفو.. كفو”.

ولاقى المقطع رفضاً واسعاً في أوساط المغردين، وأثار استياءهم وغضبهم، فيما طالب بعضهم الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة والتوصل إلى مصور المقطع، ومحاسبة ذوي الطفل.

 

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