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وظائف إدارية للرجال والنساء بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف إدارية للرجال والنساء بالهيئة العامة لعقارات الدولة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف المتاحة

1- مدير إدارة الاستشارات القانونية

الشروط  المطلوبة

  • سبع سنوات مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في منصب اشرافي
  • ماجستير شريعة / أنظمة / قانون
  •  إجادة اللغة الإنجليزية
  •  خبرة في إدارة المشاريع

المهام الوظيفية

  • المعرفة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستشارات القانونية
  • الاشراف على الاستشارات القانونية بنشاطاتها
  • المعرفة بالقضايا العقارية وإعداد الدراسات والاستشارات ذات الصلة.
  • دراسات الصكوك لعقارات الدولة المحالة لها من مختلف الإدارات بالهيئة وخارجها وإبداء المرئيات والملاحظات حيالها
  • دراسات الصكوك وحجج الاستحكام وسجلاتها وإبداء المرئيات والملاحظات حيالها
  • أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة .

ويمكن التقديم على هذه الوظيفة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

2- مدير إدارة العقود والاتفاقيات 

الشروط  المطلوبة

  •  سبع سنوات مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في منصب اشرافي
  • إجادة اللغة الإنجليزية
  •  خبرة في إدارة المشاريع

المهام الوظيفية

  • الاشراف على تنظيم ومراجعة العقود والاتفاقيات. 
  • مراجعة العقود والاتفاقيات وإبداء الملاحظات ومعالجتها. 
  • التأكد من شمول العقود على الشروط الجزائية والفترات الزمنية والمتطلبات التشريعية والقانونية المعتمدة وكافة المتطلبات الأخرى . 
  • الاشراف على متابعة توثيق وأرشفة كافة العقود والوثائق والمستندات المرتبطة بالإدارة وتحويلها إلى النسخة الالكترونية لضمان متابعة تنفيذها والالتزام بها. 
  • الإلمام بعقود المقاولات والبناء والتشغيل وغيرها من عقود الاستثمار والتمويل (BOT)
  • أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.

ويمكن التقديم على هذه الوظيفة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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