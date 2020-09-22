وظائف إدارية للرجال والنساء بالهيئة العامة لعقارات الدولة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
الوظائف المتاحة
1- مدير إدارة الاستشارات القانونية
الشروط المطلوبة
- سبع سنوات مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في منصب اشرافي
- ماجستير شريعة / أنظمة / قانون
- إجادة اللغة الإنجليزية
- خبرة في إدارة المشاريع
المهام الوظيفية
- المعرفة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستشارات القانونية
- الاشراف على الاستشارات القانونية بنشاطاتها
- المعرفة بالقضايا العقارية وإعداد الدراسات والاستشارات ذات الصلة.
- دراسات الصكوك لعقارات الدولة المحالة لها من مختلف الإدارات بالهيئة وخارجها وإبداء المرئيات والملاحظات حيالها
- دراسات الصكوك وحجج الاستحكام وسجلاتها وإبداء المرئيات والملاحظات حيالها
- أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة .
ويمكن التقديم على هذه الوظيفة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
2- مدير إدارة العقود والاتفاقيات
الشروط المطلوبة
- سبع سنوات مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في منصب اشرافي
- إجادة اللغة الإنجليزية
- خبرة في إدارة المشاريع
المهام الوظيفية
- الاشراف على تنظيم ومراجعة العقود والاتفاقيات.
- مراجعة العقود والاتفاقيات وإبداء الملاحظات ومعالجتها.
- التأكد من شمول العقود على الشروط الجزائية والفترات الزمنية والمتطلبات التشريعية والقانونية المعتمدة وكافة المتطلبات الأخرى .
- الاشراف على متابعة توثيق وأرشفة كافة العقود والوثائق والمستندات المرتبطة بالإدارة وتحويلها إلى النسخة الالكترونية لضمان متابعة تنفيذها والالتزام بها.
- الإلمام بعقود المقاولات والبناء والتشغيل وغيرها من عقود الاستثمار والتمويل (BOT)
- أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.
ويمكن التقديم على هذه الوظيفة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).