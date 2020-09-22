وظائف إدارية للرجال والنساء بالهيئة العامة لعقارات الدولة

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف المتاحة

1- مدير إدارة الاستشارات القانونية

الشروط المطلوبة

سبع سنوات مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في منصب اشرافي

ماجستير شريعة / أنظمة / قانون

إجادة اللغة الإنجليزية

خبرة في إدارة المشاريع

المهام الوظيفية

المعرفة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستشارات القانونية

الاشراف على الاستشارات القانونية بنشاطاتها

المعرفة بالقضايا العقارية وإعداد الدراسات والاستشارات ذات الصلة.

دراسات الصكوك لعقارات الدولة المحالة لها من مختلف الإدارات بالهيئة وخارجها وإبداء المرئيات والملاحظات حيالها

دراسات الصكوك وحجج الاستحكام وسجلاتها وإبداء المرئيات والملاحظات حيالها

أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة .

ويمكن التقديم على هذه الوظيفة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

2- مدير إدارة العقود والاتفاقيات

الشروط المطلوبة

سبع سنوات مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات في منصب اشرافي

إجادة اللغة الإنجليزية

خبرة في إدارة المشاريع

المهام الوظيفية

الاشراف على تنظيم ومراجعة العقود والاتفاقيات.

مراجعة العقود والاتفاقيات وإبداء الملاحظات ومعالجتها.

التأكد من شمول العقود على الشروط الجزائية والفترات الزمنية والمتطلبات التشريعية والقانونية المعتمدة وكافة المتطلبات الأخرى .

الاشراف على متابعة توثيق وأرشفة كافة العقود والوثائق والمستندات المرتبطة بالإدارة وتحويلها إلى النسخة الالكترونية لضمان متابعة تنفيذها والالتزام بها.

الإلمام بعقود المقاولات والبناء والتشغيل وغيرها من عقود الاستثمار والتمويل ( BOT )

أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.

ويمكن التقديم على هذه الوظيفة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).