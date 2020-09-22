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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الأرصاد تتوقع «طقس الثلاثاء»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق بالمملكة

الأرصاد تتوقع «طقس الثلاثاء»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق بالمملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة، الشرقية)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .

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