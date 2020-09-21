«الصحة»: 8 أعراض خطيرة للإجهاد الشديد والضغط النفسي

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من خطورة الضغط النفسي والإجهاد الشديد على الصحة، لاسيما لمقدمي الرعاية الصحية الذي يضحون من أجل الآخرين.

وقالت الوزارة، عبر حساب “عش بصحة” إن الإجهاد الشديد قد يؤذي صحتك خاصة إذا طالت مدته، تعرّف هنا على علامات الضغط النفسي لمقدمي الرعاية:

وأضافت وزارة الصحة إن من علامات الضغط النفسي لمقدمي الرعاية ما يلي:

– الشعور بالقهر أو القلق المستمر.

– سرعة الانفعال أو الغضب.

– الشعور بالتعب في أغلب الأحيان.

– فقدان الاهتمام بأنشطة كان يستمتع بها سابقا.

– الحصول على قسط كبير من النوم أو عدم النوم الكافي.

– الشعور بالحزن.

– زيادة الوزن أو فقدانه.

– نوبات متكررة من الصداع أو الألم البدني.