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لجنة الشؤون الأمنية بـ«الشورى» تناقش التقرير السنوي للاستخبارات العامة

لجنة الشؤون الأمنية بـ«الشورى» تناقش التقرير السنوي للاستخبارات العامة
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تواصل – واس:

عقدت لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى اجتماعا -عن بعد – برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، وذلك بمشاركة المشرف على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين في البرنامج.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق للعام المالي 1441/1440هـ، كما استعرض عدد من المحاور التي تضمنها التقرير والخطط والبرامج التنفيذية للبرنامج وسير عملها.
كما عقدت لجنة الشؤون الأمنية في وقت سابق اجتماعا -عن بعد -لمناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1440/1441هـ وعدد من الموضوعات المحالة للجنة والتي تقع ضمن اختصاصها.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقاريرها للمجلس بشأن الموضوعات التي فرغت من دراستها، متضمنةً توصياتها النهائية تمهيدًا لمناقشتها والتصويت عليها تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.
يذكر أن لجنة الشؤون الأمنية هي إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة وتختص بدراسة التقارير والموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية وإمارات المناطق، وكذلك الموضوعات الأخرى التي يرى المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.

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