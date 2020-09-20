«الموارد البشرية» تعلن عن مئات الوظائف للعمل عن بعد.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية من خلال بوابة العمل عن بعد عن توفر أكثر من (965) وظيفة شاغرة للرجال والنساء في مختلف المناطق لحملة مختلف المؤهلات .
وأشارت الموارد البشرية، إلى أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر حسب الشروط والمتطلبات التالية:
– وتشمل مجالات العمل المتاحة حالياً ما يلي:
(البرمجة، الدعم الفني، إدخال البيانات، خدمة العملاء، التسويق، التسويق الإلكتروني، التقارير، المبيعات، الكتابة، التصميم، المحاسبة، تحصيل الديون، تدقيق الحسابات، كتابة وإدارة المحتوى، المساندة الإدارية، العلاقات العامة”.
– الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:
- أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية.
- العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
- حساب أبشر مفعل.
– المزايا للباحثين عن عمل:
- زيادة فرص العمل وتنوعها.
- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
- مرونة في زمان ومكان العمل.
– المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:
- إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
- خلق فرص مناسبة.
- تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
– طريقة التسجيل للباحثين عن عمل:
- زيارة بوابة العمل عن بعد
- اضغط على ايقونة التسجيل (خيار > الباحث عن عمل)
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية
- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة
– وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).