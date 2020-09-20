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القبض على مواطن ومقيم نفذا جرائم سرقة بقيمة 20 ألف ريال بالرياض

القبض على مواطن ومقيم نفذا جرائم سرقة بقيمة 20 ألف ريال بالرياض
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تواصل – واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن ومقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورطا بارتكاب عدد من القضايا.

وتمثلت جرائمهما في استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، إضافة إلى اعتدائهما على عدد من الأشخاص وتهديدهم بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهم.

وأوضح الكريديس أن قيمة المسروقات بلغت حوالي (20,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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