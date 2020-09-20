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«البرلمان العربي»: استهداف الحوثي لإحدى قرى جازان انتهاك للقانون الدولي

«البرلمان العربي»: استهداف الحوثي لإحدى قرى جازان انتهاك للقانون الدولي
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تواصل – واس:

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكد الدكتور السلمي، في بيان اليوم الأحد، تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وحمل رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة لهذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

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