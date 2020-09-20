«الجمارك»: مزاد علني لبيع مشغولات ذهبية تزن 180 كجم

تواصل – فريق التحرير:

أقامت الجمارك، اليوم الأحد، مزاداً علنياً في جمرك الميناء الجاف بالرياض، لبيع مشغولات ذهبية بلغ وزنها أكثر من 180 كيلو جرام.

وأوضحت الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المشغولات من الإرساليات المصادرة وفقًا لنظام الجمارك الموحد.