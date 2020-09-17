«تقويم التعليم» تحدد موعد تفعيل مقياس «كفايات المصلح المسجل»

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب وبالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة، موعد تطبيق مقياس “كفايات المصلح المسجل”، مؤكدة أنه سيكون يوم السبت 2 صفر 1442هـ، الموافق 19 سبتمبر 2020م.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن مقياس “كفايات المصلح المسجل” هو أحد المقاييس التي تطورها وتنفذها “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، وبالشراكة مع وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ وذلك لرفع جودة انتقاء العاملين بهذه المهنة السامية والترخيص لمزاولتها، منوهةً أن المقياس يقتصر -فقط- على المرشحين في المرحلة الأولى الذين استوفوا متطلبات الجهة المستفيدة ورُشحوا من قبلها.

وأوضحت أن المقياس يهدف لقياس كفايات العاملين في الصلح وفض المنازعات بوزارة العدل، والتحقق من استيفاء المرشحين للقيام بمهمة “المصلح المسجل” للكفايات الشرعية والمهنية والمهارات الشخصية اللازمة، والمساهمة في الترخيص المهني لمهنة “المصلح المسجل”.

وأضافت هيئة تقويم التعليم أن جميع أسئلة المقياس من النوع المتعدد الخيارات المقنن هي من نوع (أربعة خيارات) بحيث يوجد خيار واحد صحيح فقط يمثل الإجابة الصحيحة، كما أن الاختبار يعقد في مراكز الاختبارات المحوسبة المنتشرة في جميع المناطق الإدارية، حسب توزع أسماء المرشحين للاختبار من قبل الوزارة.