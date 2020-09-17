«المصلح» يوضح فضائل «يوم الجمعة».. محلاً لحوادث كونية عظمى (فيديو)

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تحدث الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، عن فضائل يوم الجمعة.

وقال الشيخ المصلح: “مما اصطفاه الله من الزمان في جري الأيام، ما اصطفاه من يوم الجمعة الذي جعله الله تعالى محلاً لحوادث كونية عظمى.

وأضاف المصلح: “يوم الجمعة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أدخل الجنة وفيه أُخرج منها)، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم (ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)”.