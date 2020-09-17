استشاري يكشف أسباب تراجع الإصابات بفيروس «كورونا» في المملكة

تواصل- فريق التحرير:

كشف استشاري الأمراض الصدرية باسم كردي، عن أسباب التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال “كردي” في مداخلة لقناة “الإخبارية”: إن الوعي المجتمعي بالالتزام بالتعليمات الصحية والإرشادات الوقائية كان له دور كبير في انخفاض أعداد الإصابات، مبيناً أن ذلك يعد انعكاساً للجهود التي قامت بها الدولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأضاف كردي أن جهود وزارة الصحة واستمرارها في إجراء عدد كبير من الفحوصات المختبرية رغم تراجع الحالات، كان له دور أيضاً في هذا الانخفاض.

وأكد أن الوضع يدعو للتفاؤل لكن في نفس الوقت لا يجب التهاون حتى يستمر هذا الانخفاض في أعداد الإصابات.

وأشار إلى أن المملكة اكتسبت خبرة طبية في التعامل مع الفيروس ويجب على الجميع الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ولفت إلى أن التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة مثل “تطمن” كان لها دوراً أيضا في انحسار الفيروس وتراجع أعداد الإصابات.