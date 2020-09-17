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تخصيص 11 نقطة فرز صحي لرصد المسافرين عبر مطار جدة

تخصيص 11 نقطة فرز صحي لرصد المسافرين عبر مطار جدة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدكتور “محمد فلمبان” عن أعداد نقاط الفرز الصحي في مطار المؤسس.

وأوضح أن عدد نقاط الفرز الصحي بلغت 11 نقطة ترصد ‏درجات حرارة المسافرين على مدار الساعة- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأضاف “فلمبان” أن مركز المراقبة الصحية بالمطار يستقبل القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والحاملين للتأشيرات والاستثناءات الواردة في قرار الجهات المختصة،  ورصد درجات حرارتهم، من خلال الكاميرات الحرارية وكتابة تعهدات بالعزل المنزلي لمده يومين، شريطة أخذ مسحة خاصة بفيروس كورونا للتأكد من عدم حمله الفايروس.

وتابع: كما يتم التثبت من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الفيروس، وفي حال الاشتباه يتم التنسيق مع الجهات المختصة في مطار المؤسس لإخراج المسافر عبر ممرات آمنة إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة، بعد تقييم الحالة من قبل فريق التدخل والاستجابة السريع والمؤهل للتعامل مع حالات الاشتباه.

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