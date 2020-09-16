بعيداً عن «آيفون 12».. «أبل» تكشف عن ساعتين وجهازي «آيباد»

تواصل – وكالات:

خيبت أبل آمال الكثير من عشاقها في مؤتمر السنوي، إذ كانوا يترقبون أن تكشف فيه عن هواتف جديدة، مكتفية بعرض أجهزة إلكترونية أخرى.

وكشفت شركة أبل عن نسختين من ساعة جديدة وجهازي حاسوب لوحيين (آيباد) فقط، تمتاز بأسعارها المعقولة والمنخفضة، أمس الأول خلال مؤتمرها السنوي التقليدي في ولاية كاليفورنيا.

وقال مسؤولو الشركة الأمريكية، إن ساعة أبل 6 تحمل مزايا جديدة، مثل مستشعر صحي متطور، يقيس مستوى الأكسجين في الدم خلال 15 ثانية.

وتمتاز أجهزة «آيباد» الجديدة، ذات الألوان المتعددة، بحجم الشاشة الكبيرة، فالأول يبلغ حجم شاشته 10.2 بوصة، أما الثاني فيصل حجم شاشته إلى 10.9 بوصة، كما أنها أسرع من النسخ السابقة.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع “تويتر”، أعرب الكثير من عشاق أبل عن امتعاضهم مما جرى في المؤتمر السنوي، خاصة أنهم كانوا يترقبون هواتف جديدة، وكانت تسريبات تحدثت عن وجود هواتف آيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 ماكس.

ولم يتطرق مسؤولو أبل في المؤتمر لهذه الهواتف، المتوقع أن يعلن عنها في أكتوبر المقبل. وذكرت تقارير إخبارية أن هذه الهواتف ستكون مزودة بشبكة الجيل الخامس من الاتصالات.