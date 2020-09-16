ابتداءً من السبت المقبل.. دخول العقوبات الدولية على إيران حيّز التّنفيذ

تواصل – واس:

أعلن الممثل الأمريكي الخاص للشأن الإيراني، إليوت أبرامز، أنّ كل العقوبات الدولية على إيران، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل، بتوقيت واشنطن.

وقال أبرامز في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم: إنّ هنالك قيودًا إضافية ستعود، بما فيها منع إيران من الانخراط في أنشطة التخصيب النووي وإعادة المعالجة، وحظر تطوير البرامج الصاروخية، وفرض عقوبات على نقل تكنولوجيا نووية وصاروخية إلى إيران.

وأعاد المسؤول الأمريكي التأكيد على ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنّ الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطبيق كل العقوبات الأممية بشكل كامل، وتحترم العملية والالتزامات بتطبيق هذه العقوبات.

وأضاف أبرامز: “سنقول لمصنعي الأسلحة وتجار الأسلحة في العالم، إنكم إذا انخرطتم في العمل مع إيران، فستفرض عليكم كل العقوبات الأممية وسترون ذلك يتحقق”.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة ستعلن خلال نهاية الأسبوع الحالي والمقبل، خطوات تطبيق هذه العقوبات.