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توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، في حين سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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