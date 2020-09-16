مصادر: «الصحة» تعتزم إنشاء نظام لحماية المواليد من الاختطاف بالمستشفيات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، بوزارة الصحة أن الوزارة بصدد التعاقد مع شركات مختصة بتقنيات الأمن والسلامة لتنفيذ مشروع يهدف إلى إنشاء نظام لحماية المواليد والأطفال من الاختطاف والاستبدال.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن النظام سيتم تطبيقه بمستشفيات وزارة الصحة في 13 منطقة بالمملكة.

جاء ذلك عقب صدور توجيهات عليا مؤخرا للتقليل من سلب الأطفال واستبدالهم بالمستشفيات، حيث قامت وزارة الصحة بتعميم البرقية التي أرسلت من المقام السامي، والتي تشمل علي 17 بندا لمجابهة تلك الحوادث بالمستشفيات.

وتختلف طرق المستشفيات في حماية المواليد، بتطبيقها لعدد من الإجراءات منها نظام السوار الأمني الموضوع بكاحل الطفل ويد والدته، وبمجرد ابتعاده عن المساحة المحددة إلكترونياً تطلق صافرة إنذار وتنبيه للمستشفى، كما أنه لا يمكن نزع السوار إلا بواسطة المختصين.