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انطلاق أولى الرحلات.. «الطيران المدني» تعلن جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة

انطلاق أولى الرحلات.. «الطيران المدني» تعلن جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، جاهزية المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة، وذلك بناء على صدور الموافقة الكريمة ووفقاً لما رفعته الجهات المختصة في المملكة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها، استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلياً لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

وأشارت الهيئة إلى أن الضوابط تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير 2021 ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

يذكر أنمنافذ ومطارات المملكة، فتحت صباح اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام المغادرين والعائدين من الفئات المستثناة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وتشمل الفئات المستثناة:

– الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية.

– العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

– العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

– رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

– المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

– كما تضم: الطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

– من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين:

1. لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

2. وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

– المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

– المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

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