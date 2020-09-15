الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«موتورولا» تطرح هاتفها الذكي الجديد القابل للطي.. تعرف على مميزاته

«موتورولا» تطرح هاتفها الذكي الجديد القابل للطي.. تعرف على مميزاته
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة موتورولا عن إصدارها الجديد من هاتفها الذكيRazr 5Gالقابل للطي، والذي يأتي بكاميرات أفضل مع تدعيم لشبكات 5G.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الجديد من هاتفها يأتي مزودا بشاشةPOLEDقياس 6.2 بوصة ودقة وضوح 2142×876 بيكسل، بينما تعرض شاشةOLEDالخارجية قياس 2.7 بوصة إشعارات وتمكن من الإجراءات البسيطة دون فتح الجهاز.

ويظهر التغير المرئي الأكثر وضوحا على الحافة السفلية للهاتف، والتي أصبحت الآن أكثر انبساطاً، كما انتقل مستشعر بصمة الإصبع إلى الخلف.

وينبض بداخل الهاتف المعالج كوالكمSnapdragon 765Gمع مودم 5Gمدمج وذاكرة وصول عشوائي(RAM)سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية فلاش سعة 256 غيغابايت. ويعتمد الجهاز على بطارية سعة 2800 مللي أمبير ساعة.

وتعتمد نسخة هاتف موتورولا الجديدة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابيكسل.

وتم أيضاً تحسين استخدام الشاشة الخارجية؛ حيث يمكن الآن الرد على الرسائل النصية أو استخدام خرائط غوغل أو مشاهدة مقطع فيديو على يوتيوب دون فتح الهاتف الذكي.

 

مواد ذات صلة

إل جي تطلق هاتفها الذكي K31 الجديد

إل جي تطلق هاتفها الذكي K31 الجديد

«ألكاتيل» تطلق هاتفها «x3» الجديد.. السعر والمزايا

«ألكاتيل» تطلق هاتفها «x3» الجديد.. السعر والمزايا

بعد 3 سنوات من إيقافها.. خدمة «الخرائط» تعود من جديد على ساعة «أبل ووتش»

بعد 3 سنوات من إيقافها.. خدمة «الخرائط» تعود من جديد على ساعة «أبل ووتش»

تطبيق مجاني يمكنك من مراقبة أجهزة أطفالك عن بعد (فيديو)

تطبيق مجاني يمكنك من مراقبة أجهزة أطفالك عن بعد (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة