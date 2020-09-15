«موتورولا» تطرح هاتفها الذكي الجديد القابل للطي.. تعرف على مميزاته

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كشفت شركة موتورولا عن إصدارها الجديد من هاتفها الذكيRazr 5Gالقابل للطي، والذي يأتي بكاميرات أفضل مع تدعيم لشبكات 5G.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار الجديد من هاتفها يأتي مزودا بشاشةPOLEDقياس 6.2 بوصة ودقة وضوح 2142×876 بيكسل، بينما تعرض شاشةOLEDالخارجية قياس 2.7 بوصة إشعارات وتمكن من الإجراءات البسيطة دون فتح الجهاز.

ويظهر التغير المرئي الأكثر وضوحا على الحافة السفلية للهاتف، والتي أصبحت الآن أكثر انبساطاً، كما انتقل مستشعر بصمة الإصبع إلى الخلف.

وينبض بداخل الهاتف المعالج كوالكمSnapdragon 765Gمع مودم 5Gمدمج وذاكرة وصول عشوائي(RAM)سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية فلاش سعة 256 غيغابايت. ويعتمد الجهاز على بطارية سعة 2800 مللي أمبير ساعة.

وتعتمد نسخة هاتف موتورولا الجديدة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابيكسل.

وتم أيضاً تحسين استخدام الشاشة الخارجية؛ حيث يمكن الآن الرد على الرسائل النصية أو استخدام خرائط غوغل أو مشاهدة مقطع فيديو على يوتيوب دون فتح الهاتف الذكي.