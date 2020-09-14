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«أغلى شنطة».. حملة جديدة من «الصحة» لحمايتك وحماية أحبابك

«أغلى شنطة».. حملة جديدة من «الصحة» لحمايتك وحماية أحبابك
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الصحة حملة “أغلى شنطة” التي تهدف إلى رفع مستوى وعي وثقافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية الحقيبة الإسعافية وأهم الإرشادات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة التي تسهم في التقليل من المضاعفات وإنقاذ الحياة بإذن الله.

وتعمل الحملة التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية على توضيح الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً يستدعي الذهاب للطوارئ وأيضاً الحالات التي تتكفل الحقيبة الإسعافية فقط بمعالجتها.

هذا ونشرت الصحة في حسابها على تويتر وعبر منصتها التوعوية “عش بصحة” ملف PDF يتضمن إرشادات ونصائح توعوية حول أهمية الحقيبة الإسعافية ومحتوياتها ومواصفاتها ، وأهم التوصيات لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الإسعافية مثل الغرق ونوبات إنخفاض السكر والكسور والصرع والغصة وغيرها، كما تطرق الملف إلى الأخطاء الشائعة في تقديم الإسعافات الأولية.

ودعت وزارة الصحة الراغبين بالاطلاع على الملف والاستفادة من محتوياته الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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