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توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله، أن تكون السماء غائمة جزئياً، كما أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، في حين تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأضافت الأرصاد، أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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