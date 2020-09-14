بالفيديو.. «قرد» يتجول في حي المصيف شمال الرياض

تواصل- فريق التحرير:
تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لقرد يتجوّل في حي المصيف شمال مدينة الرياض.
وأظهرت المقاطع قرداً وهو يتسلق المنازل والأشجار والسيارات، وسط مطالبات بالسيطرة عليه خشية تسببه في الأذى لسكان الحي.
وذكر متداولوا المقطع، أن القرد يتجول في حي المصيف منذ عدة أيام، وقد يكون انفلت من صاحبه في أحد المنازل المجاورة للحي.
#بالفيديوتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي عدّة فيديوهات لقرد يتجوّل بأحد أحياء شمال الرياض (حي المصيف).
ويرجّح متداولوا هذه المقاطع أن يكون القرد انفلت من صاحبه في أحد المنازل المجاورة للحيّ.#قرد_المصيفpic.twitter.com/57sUCRxTV9
— طرق الرياض (@Ruh_Rd)September 13, 2020