«شركة الكهرباء»: 1.3 مليار دولار حصيلة أول إصدار للصكوك الخضراء

تواصل- واس:

نجحت الشركة السعودية للكهرباء، في اتمام الاكتتاب في أول إصدار للصكوك الخضراء في المملكة، وفي الإصدار الأول مزدوج الشريحة بصيغةRegSمقسمة على شريحتين، بآجال استحقاق عشر سنوات ونصف السنة ، وبقيمة 650 مليون دولار أمريكي لكل منهما (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال سعودي).

وكانت الشركة بوصفها أكبر مرفق خدمة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمصنفة ائتمانيا بدرجةA- / A- / A2من وكالات التصنيف الائتماني الدولية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز على التوالي، قد أعلنت يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020م، عزمها على عقد لقاءات هاتفية مع المستثمرين استعداداً لطرح صكوك دولية خضراء محتمل.

وعقب حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور من كبار المستثمرين الدوليين في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتخللها تنظيم مؤتمر هاتفي عالمي شارك به أكثر من 70 مستثمرًا من مستثمري العائد الثابت، تم تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحات استراتيجية الاستدامة للشركة ومواصفات الصكوك الخضراء المتوقع طرحها.

وتم الاعلان عن بدء طرح الإصدار يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 2020 ، وتم الانتهاء بنجاح من إصدار الشركة من الصكوك الخضراء بنفس اليوم وبنسبة تغطية قاربت 4 مرات وسجل طلبات من أكثر من 267 مستثمرًا تخطت قيمتها 5.2 مليار دولار أمريكي، وذلك من مؤسسات مالية دولية في أكثر من 22 دولة في أسيا وأوروبا والشرق الأوسط، إضافة لكون الاصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة.

ويعد هذا الاصدار بقيمة 1.3 مليار دولار أول إصدار لصكوك خضراء من المملكة في الأسواق الدولية ، كما يعد أيضاً أكبر إصدار صكوك خضراء يصدر من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام على الاطلاق.

واستطاعت الشركة السعودية للكهرباء في ضوء الطروحات العديدة من أدوات الدين من العديد من المصدرين من الأسواق الناشئة وكذلك دول الشرق الأوسط حالياً، في جذب الزخم المطلوب وتنمية رغبة المستثمرين نحو الإصدار كونه من فئة الصكوك الخضراء، وهو ما جذب فئة جديدة من مستثمري الاستثمار المستدام.

وقد مكن ذلك الشركة من تسعير الصكوك الخضراء داخل منحني العائد للشركة بحوالي 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي، وبفارق 11، 15 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية للمملكة لنفس أجال الاستحقاق، حيث تم تسعير شريحة الـ 5 سنوات بـفارق 140 نقطة اساس عن منحني متوسط عقود المبادلة(Mid-Swap)وتم تسعير شريحة الـ 10 سنوات بـفارق 170 نقطة أساس عن منحني متوسط عقود المبادلة(Mid-Swap)، وبذلك يبلغ عائد الصكوك، معدل 1.74% عائد ثابت لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، وعائد ثابت بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات، وبهذا تعد هذه الصكوك الخضراء، التمويل الأقل تكلفة على الاطلاق منذ بدء اصدار الصكوك في الأسواق الدولية.

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، عن سعادته بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، مؤكدًا أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع استراتيجة الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، وأنه يدعم تطلعات الشركة لتمويل مشاريعها عبر حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، ومشيراً إلى أن الطرح جذب أكثر من 267 مستثمرًا دوليًا في 22 دولة حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الوطني والشركات السعودية.