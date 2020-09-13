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هل قرار تعليق أداء العمرة مازال سارياً؟.. «وزارة الحج» توضح

هل قرار تعليق أداء العمرة مازال سارياً؟.. «وزارة الحج» توضح
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، أن قرار تعليق أداء العمرة مازال سارياً.

وأضافت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” أن قرار تعليق العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19″مازال ساريا حتى الآن، مشيرة إلى أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها مباشرة.

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت وزارة الحج تعليق العمرة انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي بتعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً من خارج المملكة.

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