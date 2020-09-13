بالانفوجراف.. «التجارة» توضح ضوابط الإعلان الإلكتروني

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة التجارة، ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، الذي يجب التقيد به في أي مادة إعلانية، حتى لا يقع المعلن في دائرة مخالفة الأنظمة.

وأضافت “التجارة” في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أنه يجب أن يتضمن الإعلان بيانا يوضح أنه مادة إعلانية، كما يُمنع تضمين الإعلان أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.

وأكدت أنه يجب أن يتضمن الإعلان اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال، كما يُمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة.

ولفتت إلى أنه يجب أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءا من العقد، كما يجب تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.