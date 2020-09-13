الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مع استمرار «التعليم عن بُعد».. ملحقات أجهزة الحاسب ترتفع بنسبة 150%

مع استمرار «التعليم عن بُعد».. ملحقات أجهزة الحاسب ترتفع بنسبة 150%
0

تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار التعليم عن بُعد، دخلت الملحقات المتعلقة بأجهزة الحاسب الآلي وخاصة الكاميرات والميكروفونات على خط ارتفاع الأسعار.

وبينّت جولة على عدد من المحلات المتخصصة ببيع الحاسب وملحقاته في محافظة جدة أن هناك سلعًا لم تكن تُطلب في السابق، مثل الكاميرات التي كانت توزع كهدايا على مشتري أجهزة الكمبيوتر الشخصية، تشهد الآن شحا نتيجة للطلب العالي عليها، وارتفاعا غير مسبوق في قيمتها، بحسب “مكة”.

وأوضح مختص أنه نتيجة لارتفاع الطلب وانخفاض المعروض فإن الأسعار وللأسف في عدد من المحلات شهدت ارتفاعًا وصل إلى 150%، فمثلا سماعات الرأس لقيت رواجا كبيرا فكانت هناك أنواع تباع بـ50 ريالا وصلت إلى 100 ريال و150 ريالا، وكذلك الكاميرات والميكروفونات فهناك أنواع تتفاوت في السعر بحسب الجودة والمواصفات، فمثلا كان هناك نوع يباع بـ 10 ريالات والآن بـ 25 ريالا، مشيرا إلى أن الموزعين أيضا استغلوا نقطة الطلب وباتوا يرفعون السعر على التجار.

ويشكو عدد من أولياء الأمور من عدم توفر ملحقات الأجهزة الإلكترونية، التي تساعد الطالب في التحصيل المدرسي، حيث قال أحدهم: “لدي أبناء في مراحل مختلفة وتكبدت مبالغ لتوفير متطلبات الدراسة عن بعد أولها جهاز الحاسب الآلي والآن البحث عن الكاميرات والميكروفونات وغالبيتها إما بسعر مرتفع أو غير موجودة، حيث مررت بما لا يقل عن 15 محلا وهي غير متوفرة بها بينما محلات قليلة تبيع المنتج بأضعاف سعره، وكذلك وللأسف غالبية المحلات غيرت أسعارها تماما”.

تجدر الإشارة إلى ان وزارة التجارة تُكثّف جولاتها الرقابية لضبط الأسواق، فيما أعلنت سابقًا عن ضرورة تفاعل المجتمع مع قنوات الوزارة المتعددة لضبط المتلاعبين بالأسعار .

مواد ذات صلة

انتعاش «الاستثمارات الأجنبية» بالمملكة.. وقطاعي «التعليم» و«الإسكان» يتصدران

انتعاش «الاستثمارات الأجنبية» بالمملكة.. وقطاعي «التعليم» و«الإسكان» يتصدران

هل تصوير منصة «مدرستي» ونشر محتواها على مواقع التواصل يُعد جريمة؟.. قانوني يوضح

هل تصوير منصة «مدرستي» ونشر محتواها على مواقع التواصل يُعد جريمة؟.. قانوني يوضح

«التعليم» نشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثالث عبر قنوات عين

«التعليم» نشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثالث عبر قنوات عين

بالفيديو.. خدمة إلكترونية تساعد الكبار والصغار في حفظ ومراجعة القرآن

بالفيديو.. خدمة إلكترونية تساعد الكبار والصغار في حفظ ومراجعة القرآن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>