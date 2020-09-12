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«التجارة» تستدعي عدة أشخاص ظهروا في «فيديو القهوة» للتحقق من صحة المعلومات

«التجارة» تستدعي عدة أشخاص ظهروا في «فيديو القهوة» للتحقق من صحة المعلومات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء استدعاء الأشخاص الظاهرين في مقطع فيديو “القهوة” للتحقق من صحة ما ورد من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية.

وأوضحت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء أنه تم رصد إعلان تجاري في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ورد فيه ادعاءات حول القهوة وجودتها، وتم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المذكور، وسيتم التحقق مما ورد من أوصاف ومعلومات، وبناء على النتائج سيتم اتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية.

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