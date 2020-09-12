الرياض.. الإطاحة بـ 4 أشخاص بتهمة تزييف عملات نقدية من فئة الدولار

تواصل – واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص وهم (مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس )، لتورطهم بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي، ومقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي.

وأوضح بيان الشرطة أنه تم القبض عليهم داخل وحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض، وضبطت بحوزتهم أوراق يمكن تزييفها، بما يعادل (930,000) تسعمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.