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«مرور الرياض» يضبط قائد مركبة مارس التفحيط بـ«حي لبن»

«مرور الرياض» يضبط قائد مركبة مارس التفحيط بـ«حي لبن»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للمرور بمنطقة الرياض القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بحي لبن.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي (لبن) ونشر المقطع عبر سناب شات، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

 

 

 

 

 

 

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