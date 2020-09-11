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مستشار بيئي يحذر من التعدي على المحميات الطبيعية.. لهذه الأسباب

مستشار بيئي يحذر من التعدي على المحميات الطبيعية.. لهذه الأسباب
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تواصل- فريق التحرير:

قال المستشار البيئي الدكتور عبدالرحمن الصقير، إن للمحميات الطبيعية بأنواعها وأنماطها المختلفة دوراً مهماً في تحسين البيئة وتعزيز التنوع الحيوي وحفظ الموارد الطبيعية والإسهام في التنمية المستدامة.

وأضاف” الصقير” أن الإنسان لا يقدر أهمية هذه المحميات فيجور على الأرض والكائنات الحية نباتية كانت أم حيوانية صيداً، في حين تشكل المحميات الطبيعية ملاذاً آمناً ومستودعاً حيوياً لحفظ وبقاء تلك الموارد الحيوية.– وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأضاف أن حفز كثيراً من دول العالم بما فيها بعض الدول النامية للعناية بمحمياتها الطبيعية وتنميتها، إذ حلت دول مثل بتسوانا وناميبيا وتنزانيا وبوتان وروندا ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث المحميات الطبيعية.

واعتبر الصقير أن أحد أهم مؤشرات الأداء البيئي الذي تحرص كل دول العالم على الوفاء به هو نسبة المساحة التي تشغلها المحميات البيئية (برية وبحرية وشاطئية) إلى المساحة الإجمالية لكل بلد، وذلك لما للمحميات الطبيعية من دور حيوي في العديد من الجوانب البيئية والتنموية.

واختتم الصقير حديثه بقوله إن حماية وتطوير المحميات وتأهيل الملائم منها للسياحة البيئية بتوفير الخدمات والبنى التحتية الضرورية لها من شأنه أن يفيد الإتسان والبيئة والاقتصاد الوطني.

 

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