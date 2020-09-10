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أمريكا تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

أمريكا تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة
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تواصل – واس:

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المملكة، جون أبي زيد، إن الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى تمديد حظر السلاح الإيراني، لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، ووقف هذه الهجمات البشعة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني وجيران اليمن.

وأكد السفير أبي زيد، أن الولايات المتحدة تدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وتحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني.

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