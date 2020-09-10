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«كراني» يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول بعدة مناطق

«كراني» يتوقع هطول أمطار رعدية وسيول بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الخبير في الطقس والمناخ، حسن كراني، حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال “كراني” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع هطول أمطار رعدية على معظم أجواء القطاع الغربي تسبق بتدهور في الرؤية، مع فرصة ظهور بؤر رعدية ممطرة على أجزاء من المناطق الداخلية”.

كما توقع خبير الأرصاد حسن كراني فرصة للسيول على القطاع الغربي خاصة وسطه، داعيا الجميع لتوخي الحيطة والحذر، والله أعلم.

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