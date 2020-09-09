ضبط قائد مركبة مارس «التفحيط» بالشمالية (صور)

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، ضبط قائد المركبة لارتكابه مخالفتي (التفحيط وعدم وجود لوحات)، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر في منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم إحالة قائد المركبة المفحط للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.