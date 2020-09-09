ضبط قائد مركبة مارس «التفحيط» بالشمالية (صور)

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، ضبط قائد المركبة لارتكابه مخالفتي (التفحيط وعدم وجود لوحات)، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر في منطقة الحدود الشمالية.
وأوضح المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم إحالة قائد المركبة المفحط للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
ونشر المرور مجموعة من الصور وثق من خلالها عملية ضبط المفحط، وإحالته للهيئة المرورية لاتخاذ ما يلزم وفقا للنظام.
مرور منطقة الحدود الشمالية يضبط قائد المركبة لارتكابه مخالفتيّ (التفحيط، عدم وجود لوحات) معرضًا حياته وحياة قائديّ المركبات للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
#المرور_السعوديpic.twitter.com/udWYf1J9cV
— المرور السعودي (@eMoroor)September 9, 2020