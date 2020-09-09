«الجهني» يتوقع أمطاراً غزيرة على عدة مناطق خلال اليومين المقبلين

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توقع د. زياد الجهني، الباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة ومناطق ما بين مكة والمدينة خلال الساعات المقبلة.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بدأت ذروة الحالة الممطرة بسحب غزيرة على منطقة مكه وما بينها وبين المدينة واليومين القادمين أشّد غزارة واكثر قوة بمشيئة الله”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وأجزاء من شرق وشمال المملكة.