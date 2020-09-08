ولي العهد يبحث مع «تارو كونو» قضايا الدفاع والأمن الإقليمي بين المملكة واليابان

تواصل – فريق التحرير:

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

واستعرض ولي العهد خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس (الثلاثاء)، من الوزير الياباني، آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان.

من جهة أخرى، أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بأخيه نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبر عنه من صادق الدعاء، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.