لدعم 4700 مدرسة.. «تعليم الرياض» تنشئ لجنة للتعليم الإلكتروني

تواصل – واس

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي اجتماع لجنة التعليم الإلكتروني، بحضور مديري مكاتب التعليم في المنطقة، لمتابعة التقارير الميدانية، والجهود المقدمة لدعم قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم، في رحلة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي والمنصات المساندة.

وأكد الوهيبي أن التعليم في المملكة يمر بنقلة نوعية ومستمرة، ستسهم في تطويره وتقدمه في المستقبل القريب، وقال: “لا نتوقع أن تكتمل هذه النقلة دون صعوبات وتحديات، تحتم علينا مواجهتها، وإيجاد الحلول الآنية والمستقبلية لها , مشيرا إلى أن إدارة “تعليم الرياض” أنشأت لجنة للتعليم الإلكتروني لدعم 4700 مدرسة، لاستثمار التقنية ومواجهة التحديات.

وأهاب الوهيبي بمديري المكاتب التعليمية إلى العمل والاستثمار الأمثل لمنصة مدرستي التعليمية خاصة، والتعليم عن بعد عامة، في سبيل إيجاد علاقة قوية ومرنة بين المنزل والمدرسة، غير مرتبطة بالمكان والزمان، مؤكدا أن التحديات الحالية “وقتية”، وهناك لجان عديدة من جميع قطاعات الإدارة لمعالجتها.

ودعا المدير العام للتعليم في منطقة الرياض أولياء الأمور إلى المشاركة في نهضة التعليم، ومع توافر الرقابة الرشيدة، التي تساعد على توجيه أبنائهم وبناتهم، والإسهام في بناء الوطن، ونقله إلى مراتب متقدمة، متسلحين بالعلم والمعرفة.