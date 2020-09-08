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بالفيديو.. طريقة استخدام برنامج «مايكروسوفت تيمز» للمعلمين والطلاب

بالفيديو.. طريقة استخدام برنامج «مايكروسوفت تيمز» للمعلمين والطلاب
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة التعليم، مؤخرًا، المعلمين والطلاب والطالبات إلى ضرورة تحميل برنامج “مايكروسوفت تيمز”، من أجل تسهيل حضور الفصول الافتراضية في الأوقات المحددة في الجدول الدراسي.

ولمعرفة طريقة استخدام البرنامج، نشرت إدارة تعليم الرياض مقطع فيديو يوضح آلية دخول الطلاب والطالبات إلى البرنامج، وذلك ضمن الخيارات التي أتاحتها وزارة التعليم لاستكمال التعليم عن بُعد بجانب منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.

طريقة الدخول للبرنامج 

ويتوجب على الطالب أو الطالبة اتباع الشرح الموضح بالمقطع، من أجل الدخول إلى برنامج تيمز مايكروسوفت على الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية المختلفة؛ حيث إنها تبدأ بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في منصة «مدرستي»، وذلك على النحو التالي:

– من متصفح الإنترنت قم بالدخول على موقع برنامج microsoft teams

– قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المسجل حسابك بهما في منصة مدرستي.

– بعد الدخول قم باختيار المادة التي تريدها بشكل مباشر من الصفحة الرئيسة.

وعقب دخول الطالب إلى البرنامج، سوف يحصل في الصفحة الرئيسة الدرس الذي تم إعداده من قبل المعلم، والذي يمكن للطالب الانضمام له بشكل فوري.

أما بخصوص تسجيل دخول المعلمين إلى برنامج مايكروسوفت تيمز، فقد أوضحت الوزارة أنه يكون الدخول بنفس الطريقة الأولى؛ ولكن سوف يحصل المعلم على عدد كبير من الأدوات المتوفرة في المنصة، ويمكن استعرض مختلف الفصول المسندة إليه في المنصة، ومن ثم البدء في إنشاء اجتماع لبدء الحصة الدراسية على الفور.

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