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«المرور» يحدد 3 حالات لمخالفة عدم إعطاء الأفضلية على الطريق.. غرامة تصل لـ900 ريال

«المرور» يحدد 3 حالات لمخالفة عدم إعطاء الأفضلية على الطريق.. غرامة تصل لـ900 ريال
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور 3 حالات لمخالفة عدم إعطاء الأفضلية على الطريق، وذلك لتجنب الوقوع فيها ودفع غرامة تتراوح من 500 ريال حتى 900 ريال.

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع تويتر، إنالالتزام بضوابط إعطاء الأفضلية يساهم في تقليل الازدحامات وتفادي الحوادث المرورية.

وتتمثل الحالة الأولى في عدم الوقوف وقوفًا تامًا عند إشارة (أمامك أفضلية)، في حالة مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية.

وأما الحالة الثانية، فعدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية.

والحالة الثالثة تتمثل في عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.

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