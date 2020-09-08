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«لينوفو» تكشف عن ساعتها الجديدة المزودة بتقنية المساعد الصوتي

«لينوفو» تكشف عن ساعتها الجديدة المزودة بتقنية المساعد الصوتي
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة لينوفو عن ساعتها الذكيةSmart Clock Essentialالجديدة، التي تدعم المساعد الصوتي جوجل أسيستنت.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكيةSmart Clock Essentialالجديدة تأتي بعرض 121 ملم وارتفاع 64 ملم، ويمكن استخدامها في أي غرفة للتحكم في المنزل الذكي.

وتشتمل الساعة على شاشةLEDقياس 4 بوصة، ووحدتي ميكروفون، وسماعتين بحجم 1.5 بوصة وبقوة 3 وات، إضافة إلى ضوء ليلي ومستشعر لكشف الضوء المحيط.

وينبض داخل الساعة المعالجA113XمنAmolgic.وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 512 ميغابايت.

وتدعم الساعة تقنيةWiFi 802.11 a/b/g/n/acوتقنيةBluetooth 5.0، كما يمكن إلغاء تنشيط الميكروفون بمفتاح خاص.

وجُهزت الساعة أيضاً بأزرار للتحكم في مستوى الصوت وللتشغيل والإنذار، بينما يتيح منفذUSBشحن الهاتف الذكي.

 

 

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