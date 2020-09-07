مكة.. إتلاف 135 كجم دجاج معاد تجميده ببلدية العمرة الفرعية (صور)

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية عن تنفذ 45 جولة رقابية على المنشآت الغذائية أسفر عنها ؛ إتلاف 135 كغم دجاج معاد تجميده.
وأضافت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: أنه تم إغلاق موقعين لعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية ومخالفة شروط النقل والتعبئة والتخزين.
وأضافت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وفقا للنظام.
#وكالة_البلدياتمتمثلة في#بلدية_العمرة_الفرعيةتنفذ 45 جولة رقابية على المنشآت الغذائية أسفر عنها ؛
🔹إتلاف 135 كغم دجاج معاد تجميده
🔹إغلاق موقعين لعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية ومخالفة شروط النقل والتعبئة والتخزين
🔹تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات#العاصمة_المقدسةpic.twitter.com/vN2CUGmDMW
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah)September 7, 2020