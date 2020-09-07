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مكة.. إتلاف 135 كجم دجاج معاد تجميده ببلدية العمرة الفرعية (صور)

مكة.. إتلاف 135 كجم دجاج معاد تجميده ببلدية العمرة الفرعية (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية عن تنفذ 45 جولة رقابية على المنشآت الغذائية أسفر عنها ؛ إتلاف 135 كغم دجاج معاد تجميده.

وأضافت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: أنه تم إغلاق موقعين لعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية ومخالفة شروط النقل والتعبئة والتخزين.

وأضافت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وفقا للنظام.

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