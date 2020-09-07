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تنبيه من «الموارد البشرية» لأولياء أمور ذوي الإعاقة بشأن إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية

تنبيه من «الموارد البشرية» لأولياء أمور ذوي الإعاقة بشأن إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيها مهماً لأولياء أمور ذوي الإعاقة، الذين لا يرغبون في إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية، تفادياً للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تغريدة على حساب متحدث الوزارة بموقع “تويتر”، أن عدم رغبة أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية، تفادياً للإصابة بفيروس كورونا، لن يؤثر على قبولهم في العام القادم.

وتشمل شروط القبول في مراكز وأقسام الرعاية النهارية:

– أن يكون المعاق من حالات شديدي الإعاقة التي لا تنطبق عليها شروط القبول في أي من المراكز أو المؤسسات التعليمية (التعليم العام أو التعليم الخاص) أو التأهيل المهني.

– أن لا يعاني المعاق من أي اضطرابات سلوكية أو نفسية تشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين.

– أن يتمكن المعاق من الاستفادة من خدمات المركز وبرامجه بناء على نتائج تقارير التقويم الدوري له، وأن تبدي الأسرة تعاوناً في تطبيق البرامج التأهيلية والتدريبية المنزلية التي توضع لابنها المعاق من قبل المركز.

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