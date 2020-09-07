لأول مرة منذ إدراج «أرامكو».. القيمة السوقية للأسهم تكسر حاجز الـ9 تريليونات ريال

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تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خلال سبتمبر الجاري حاجز 9 تريليونات للمرة الأول منذ نهاية ديسمبر الماضي، عندما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية في حينها لتبلغ 9.02 تريليونات ريال بدعم من إدراج شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي في 11 من ديسمبر 2019، وفقًا لـ”الوطن”.

وكان سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملاته الأسبوعية في الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر، بارتفاع ملحوظ ليواصل مكاسبه للأسبوع العاشر على التوالي، بدعم مباشر من أغلب القطاعات رغم تراجع قطاع البنوك.

فيما ربح رأس المال السوقي نحو 222.536 مليار ريال، ليصل إلى 9.09 تريليونات ريال، مقابل 8.87 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي 27 أغسطس.