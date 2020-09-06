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متحدث «هيئة الاتصالات»: البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال ذروة «كورونا»

متحدث «هيئة الاتصالات»: البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال ذروة «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

قال متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي المطيري: إن البنية الرقمية التحتية بالمملكة، أثبتت فعاليتها خلال ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المطيري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، اليوم الأحد، أن الدول التي تبنت التعليم عن بعد هي التي لديها بنية تحتية رقمية مميزة، والمملكة برئاستها لمجموعة العشرين هي من الدول الناجحة في مجال البنية التحتية الرقمية.

وأشار إلى أن أكثر من 15 مليار ريال صُرِفت على البنية الرقمية التحتية خلال الثلاث سنوات الماضية، موضحاً أن أكثر من 3.5 ملايين مستفيد من البرامج الافتراضية.

ولفت إلى أن المملكة من أوائل الدول في استخدام تقنية الجيل الخامس، وبلغ عدد المدن والمحافظات التي وصلتها الخدمة أكثر من 35 مدينة ومحافظة.

 

 

 

 

 

 

 

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