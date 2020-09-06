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بُشرى سارة من متحدث «الصحة» بشأن حالات «كورونا» النشطة

بُشرى سارة من متحدث «الصحة» بشأن حالات «كورونا» النشطة
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي، إنه بحمد الله خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريبًا تم ملاحظة نزول في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلًا ما نسبته 80%.

وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، أن أعداد الحالات النشطة مستمرة في النزول، ومن المتوقع نزولها أكثر في المدة المقبلة بإذن الله، مؤكداً أن جميع المؤشرات حتى الآن تبشر بالخير.

وأوضح أن أكثر من 85% من الحالات التي تُرصَد هي من البالغين وتحديدًا في فئة الشباب، ونسبة الفرق بين الذكور والإناث محدودة.

وأكد أن الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مشيراً إلى أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.

ونوه بأن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 5.406.136 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

 

 

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